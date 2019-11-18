В Москве мать оставила восьмерых простуженных детей с бабушкой

Оказалось, что малыши живут в неполной семье, состоящей на учёте в органах системы профилактики.

Следствие проводит проверку из-за обнаружения в однокомнатной квартире в Москве восьми простуженных детей, которых мать на несколько дней оставила с бабушкой, сообщает столичный СК РФ.

По информации следствия, вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы врачи скорой помощи обнаружили восьмерых детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний . Мать отсутствовала несколько дней, дети находились под присмотром 63-летней бабушки.

Как считают медики, дети были в ненадлежащих условиях проживания, о чём они проинформировали правоохранительные органы. В СК РФ сообщили, что по этому факту была организована проверка, в ходе которой следствие установило, что дети живут в неполной семье, состоящей на учёте в органах системы профилактики.

Ранее на Урале умер от голода девятимесячный ребёнок, которого мать оставила одного на два дня.