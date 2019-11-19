В Германии заявили о взаимных интересах с Россией по "Северному потоку — 2"

По словам бывшего министра, Вашингтон начал считать российский газ проблемой именно тогда, когда страна стала экспортёром топлива.

Интересы Москвы и Берлина по реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" совпадают, заявил экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль на германо-российском форуме "Потсдамские встречи" в столице РФ.

По его словам, Германия на 30% зависит от поставок газа из России.

— Подозреваю, что для России важно, что мы этот газ покупаем. Интересы здесь взаимны, это довольно очевидно, — цитирует РИА "Новости" Габриэля.

В то же время он отметил, что Германия заинтересована в том, чтобы сохранить транзит газа через территорию Украины.

— Президент Путин говорил, что, с точки зрения России, это не препятствие. Наша позиция — поддержка "Северного потока", — отметил экс-министр.

Габриэль подчеркнул, что США начали считать российский газ проблемой именно тогда, когда сами стали экспортировать топливо.

Ранее депутат бундестага Александр Ной заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США, и призвал Евросоюз ввести ответные санкции на возможные ограничительные меры Вашингтона.