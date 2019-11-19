Три суперкомпьютера из России вошли в топ-500 самых мощных в мире

В абсолютном же зачёте победителем стал Summit, разработанный в Ок-Риджской национальной лаборатории в США при поддержке IBM.

На проходящей в эти дни в Денвере международной конференции по высокопроизводительным вычислениям — SC19 три российских суперкомпьютера вошли в мировой рейтинг самых мощных. Об этом было объявлено организаторами мероприятия.

Лучшим из отечественных стал представленный совсем недавно Christofari мощностью 6,7 петафлопса, созданный в партнёрстве с Nvidia и дочерней структурой Сбербанка SberCloud, — у него 29-е место. Вторым среди российских стал "Ломоносов-2" Московского государственного университета, после выпадения из первой сотни он переместился на 107-е место. Его мощность составляет 2,48 петафлопса.

Третьим российским суперкомпьютером, который вошёл в рейтинг, стала машина Росгидромета. Эксперты присвоили ему 465-е место с мощностью 1,2 петафлопса.

В абсолютном же зачёте победителем стал Summit, разработанный в Ок-Риджской национальной лаборатории в США при поддержке IBM, его мощность составляет 148,6 петафлопса. На втором месте аппарат из Ливерморской национальной лаборатории мощностью 94,6 петафлопса. Замыкает тройку лидеров китайский Sunway TaihuLight из национального компьютерного центра Уси мощностью 93,1 петафлопса.