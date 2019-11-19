В Мали более 20 военных погибли при нападении боевиков

Тем не менее удалось ликвидировать 17 террористов и задержать "около сотни подозреваемых".

24 военных погибли, ещё 29 получили ранения в результате нападения боевиков на патруль вооружённых сил на востоке Мали. Об этом сообщает пресс-служба армии страны.

Отмечается, что Мали и Нигер проводили совместную операцию Tongo Tongo для того, чтобы выследить террористов у границы двух государств.

En vue de mieux traquer les terroristes le long de la frontière, le #Mali et le #Niger ont monté une opération bilatérale dénommée TONGO TONGO. Dans le cadre de cette opération une patrouille #FAMa a été attaquée ce lundi 18 novembre 2019 à #Tabankort dans la région de #Gao. pic.twitter.com/lzkTCDTPPg — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) November 18, 2019

— В рамках этой операции патруль ВС Мали подвергся нападению в понедельник, 18 ноября 2019 года, в Табанкорте, [в регионе] Гао, — сказано в сообщении пресс-службы.

По словам военных, им удалось ликвидировать 17 террористов, их коллеги из Нигера задержали "около сотни подозреваемых", а также уничтожили 70 мотоциклистов.