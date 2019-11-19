В Мали более 20 военных погибли при нападении боевиков

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Фото © Flickr/USAFRICOM

Тем не менее удалось ликвидировать 17 террористов и задержать "около сотни подозреваемых".

24 военных погибли, ещё 29 получили ранения в результате нападения боевиков на патруль вооружённых сил на востоке Мали. Об этом сообщает пресс-служба армии страны.

Отмечается, что Мали и Нигер проводили совместную операцию Tongo Tongo для того, чтобы выследить террористов у границы двух государств.

В рамках этой операции патруль ВС Мали подвергся нападению в понедельник, 18 ноября 2019 года, в Табанкорте, [в регионе] Гао, — сказано в сообщении пресс-службы.

По словам военных, им удалось ликвидировать 17 террористов, их коллеги из Нигера задержали "около сотни подозреваемых", а также уничтожили 70 мотоциклистов.

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