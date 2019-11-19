На Украине отказались считать возврат РФ задержанных кораблей актом доброй воли

В ближайшее время специалисты проведут осмотр судов и дадут рекомендации о возвращении их в строй.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей является не актом доброй воли, а выполнением решения Международного морского трибунала.

— Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала, — написал Загороднюк в "Фейсбуке".

Министр добавил, что в ближайшее время специалисты проведут осмотр судов и дадут рекомендации о возвращении их в строй.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Незалежная продолжит судиться с Россией, несмотря на возврат задержанных кораблей.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Они находились под арестом до сентября 2019 года, позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

Четвёртого ноября Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Там отметили, что давно предлагали Киеву забрать суда. Возврат состоялся 18 ноября.