Disney объявила даты выхода новых проектов на ближайшие 4 года

В 2021 году компания запланировала 21 релиз, однако большинство названий картин остаются неизвестными.

Компания Disney рассказала о графике премьер новых проектов киновселенной Marvel, фильмов по франшизе "Звёздных войн", а также по интеллектуальной собственности Pixar и Fox до 2023 года, пишет Deadline.

В 2020 году Fox представит приквел фильмов про супершпионов "Kingsman. Начало" Мэттью Вона, фильмы "Глубокая вода" с Аной де Армас и Беном Аффлеком в главных ролях и "Последняя дуэль" режиссёра Ридли Скотта с Мэттом Деймоном, Беном Аффлеком и Адамом Драйвером. Marvel покажет картины "Чёрная вдова" и "Вечные".

В 2021 году Disney планирует 21 релиз, однако большинство из них сейчас не имеют даже названия. Среди известных на данный момент проектов называются "Шанг-Чи и Легенда Десяти колец" (12 февраля), "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" (7 мая), "Тор: любовь и гром" (5 ноября) и фильм Pixar "Индиана Джонс" (9 июля). Кроме того, известно , что долгожданный "Аватар-2" выйдет на экраны 17 декабря 2021 года.

Среди проектов 2022 года многие тоже ещё не получили названия. 16 декабря планируется премьера новой трилогии "Звёздных войн", а 18 февраля и 29 июля выйдут пока что засекреченные проекты Marvel. Премьера "Чёрной пантеры — 2" ожидается 6 мая.

2023 год порадует зрителей третьей частью "Аватара" (22 декабря), а также шестью неизвестными картинами Disney и двумя мультфильмами — от Pixar (16 июня) и Disney (22 ноября).