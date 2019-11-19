США решили признать поселения Израиля на территории Палестины

В 2016 году Барак Обама впервые объявил официальную позицию по этому вопросу, до этого Вашингтон сохранял нейтралитет.

Нынешняя администрация США под руководством президента Дональда Трампа решила пересмотреть заявление прошлых глав страны о строительстве Израилем поселений на западном берегу реки Иордан и более не считает их незаконными. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.

По его словам, это непростое решение было принято после детального изучения вопроса.

— В декабре 2016 года администрация США в лице госсекретаря [Джона] Керри изменила поддерживаемый десятилетиями двумя партиями осторожный подход, — сказал Помпео.

Он отметил, что его заявление никак не влияет на статус границ между государствами и они должны быть определены в ходе переговоров. При этом он выразил глубокую уверенность в том, что признание законности фактически оккупированных Израилем территорий приближает политическое решение конфликта.

В самой Палестине слова Помпео были встречены с меньшим энтузиазмом. Как заявил официальный представитель президента страны Набиль Абу Рудейна, администрацию США никто не наделял правом отменять международные решения и "она потеряла всякий авторитет и больше не играет никакой роли в мирном процессе на Ближнем Востоке".

Незамедлительно последовала и реакция правительств соседних государств. Так, глава МИД Иордании Айман Сафади также осудил заявления госсекретаря, он напомнил, что израильские поселения в Палестине являются нарушением международного права, а разворот курса США в этом вопросе "убивает" возможность мирного соседства двух стран и рушит прошлые достижения по мирному урегулированию.

— Позиция королевства в осуждении поселений является твёрдой. Мы предупреждаем о серьёзности изменения в американском отношении к поселениям и его последствиях для всех усилий по достижению мира, — написал Сафади в "Твиттере".

А вот в Израиле, как и следовало полагать, новое решение руководства США было принято с восторгом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил "глубокую признательность" администрации Трампа за оказанную поддержку и призвал "все ответственные страны" взять аналогичный курс.

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