Глава Якутии объявил о готовности проекта строительства моста через Лену

Он отметил, что ожидается внесение предложений по вопросам строительства от главы правительства Дмитрия Медведева.

Вопрос строительства моста через Лену давно созрел для реализации, и сейчас регион готов реализовать проект. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев.

— Проект организации строительства моста готов. Есть поддержка федеральных министерств, определён вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами, — написал Николаев в "Инстаграме".

Он отметил, что ожидается внесение предложений по вопросам строительства от главы правительства Дмитрия Медведева. От имени "жителей Якутии Николаев поблагодарил президента за его решение и заключил: "Ленскому мосту — быть!"

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин поддержал проект строительства моста через реку Лена в районе Якутска стоимостью 82,9 миллиарда рублей, этому событию посвятили древний танец.