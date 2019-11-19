Под Волгоградом уничтожили снаряд весом около 150 кг времён ВОВ

Боеприпас относится к самому тяжёлому из советских полевых орудий военных времён — гаубице особой мощности Б-4 образца 1931 года.

Сапёры Южного военного округа (ЮВО) уничтожили артиллерийский бетонобойный снаряд весом около 150 килограммов времён Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ЮВО.

— Сапёры мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили снаряд, найденный в Краснооктябрьском районе Волгограда, —сказано в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, специалисты группы разминировали боеприпас, который классифицируется как 203-миллиметровый артиллерийский бетонобойный снаряд, его вес — около 150 килограммов.

Такой снаряд относится к самому тяжёлому из советских полевых орудий военных времён — гаубице особой мощности Б-4 образца 1931 года.

Снаряд был обнаружен рабочими на строительной площадке при проведении земельных работ. Опасная находка была транспортирована на полигон Прудбой в Волгоградской области, где боеприпас уничтожили.

Ранее в Киеве был случайно обнаружен склад боеприпасов времён Второй мировой войны.