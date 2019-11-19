Дания сыграет со сборной России на Евро-2020 по футболу

Несмотря на то что жеребьёвка финальной стадии чемпионата пройдёт 30 ноября, некоторые соперники уже известны.

Сборная России по футболу сыграет в одной группе с командой Дании на чемпионате Европы 2020 года. Об этом стало известно после того, как скандинавы сыграли вничью со сборной Ирландии и заняли второе место в своей отборочной группе.

Чемпионат Европы 2020 года пройдёт в 11 странах. Матчи группы B состоятся в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Так как и российская, и датская команды пробились в финальную стадию, они будут играть именно в этом квартете.

Вторым соперником сборной России наверняка будет команда Бельгии, которая на днях обыграла коллектив Станислава Черчесова со счётом 4:1. Получить шанс реванша Бельгии россияне смогут в случае одержания победы сборной Германии над Северной Ирландией, матч между которыми пройдёт 19 ноября. В случае если немцы не выиграют у островитян, то с Россией сыграет сборная Франции.

Жеребьёвка финальной стадии Евро-2020 пройдёт 30 ноября.