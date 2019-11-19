Номер с дизайном от режиссёра "Крёстного отца" сдаётся за 7,5 тыс. евро в сутки

Огромный номер класса люкс состоит из большой гостиной, столовой, спальни, гардеробной и ванной. Каждая из комнат оформлена в стиле работ Копполы.

Легендарный парижский пятизвёздочный отель Lutetia объявил о сдаче в аренду особенного номера, к созданию интерьера которого приложил руку оскароносный режиссёр Фрэнсис Форд Коппола. Об этом сообщает пресс-служба гостиницы.

В помещении, которое занимает два последних этажа, собраны не только вещи, говорящие о работах режиссёра: плакаты, фотографии, художественные зарисовки, — но также и предметы, которые он лично пожертвовал для оформления внутреннего убранства, например его ретро-видеокамера.

Огромный номер класса люкс состоит из большой гостиной и столовой, спальни, гардеробной и ванной. Каждая из комнат оформлена в стиле работ Копполы, а последняя, по признанию тех, кто видел её вживую, и вовсе "сочится роскошью".

Помимо этого для удобства постояльцев в номере есть также и второй этаж с открытой террасой площадью более 60 квадратных метров, с которой можно любоваться панорамой города, никуда не выходя из отеля.

Единственное, что может отпугнуть потенциальных жильцов номера, — это его цена, которая составляет 7,5 тысячи евро за сутки, или практически полмиллиона рублей, притом что средняя стоимость аренды номеров попроще в ноябре здесь составляет порядка 40 тысяч рублей в сутки в переводе на российскую валюту.