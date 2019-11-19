В работе Facebook и Instagram зафиксирован сбой

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Фото © Pixabay

В России о существенных проблемах при работе с сервисами практически не сообщалось.

По всему миру пользователи соцсетей Facebook и Instagram столкнулись со сбоями в их работе, следует из данных сервиса Downdetector.

Сбои произошли в том числе и в работе приложения Facebook Messenger. Чаще всего о неполадках сообщали жители США, Великобритании, Польши, Португалии, Бразилии.

В России о существенных проблемах при работе с сервисами практически не сообщалось.

Пользователи отмечают неполадки при отображении новостных лент и проблемы при входе в учётные записи. Около 16% сообщили о полном отключении от соцсетей.

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