В работе Facebook и Instagram зафиксирован сбой

В России о существенных проблемах при работе с сервисами практически не сообщалось.

По всему миру пользователи соцсетей Facebook и Instagram столкнулись со сбоями в их работе, следует из данных сервиса Downdetector.

Сбои произошли в том числе и в работе приложения Facebook Messenger. Чаще всего о неполадках сообщали жители США, Великобритании, Польши, Португалии, Бразилии.

В России о существенных проблемах при работе с сервисами практически не сообщалось.

Пользователи отмечают неполадки при отображении новостных лент и проблемы при входе в учётные записи. Около 16% сообщили о полном отключении от соцсетей.