Руфер опубликовал видео массовой драки с охраной на крыше башни "Москвы Сити"

Один из экстремалов, пробравшихся на крышу башни "Москвы Сити" на Пресненской набережной, опубликовал видео конфликта с охранниками.
На кадрах видно, как один из охранников ударяет парня и, очевидно, разбивает ему губу. Затем завязывается драка, переходящая в погоню.
Молодые люди выбежали из здания, однако охранники продолжили их преследовать.
Руферы вызвали скорую помощь, поскольку, как пишет автор ролика, одному из парней пришлось зашивать разбитую губу.
Автор ролика, он же — один из экстремалов, признал, что их действия были неправомерными, однако заявил, что в любом случае охранникам не стоило применять силу.
Группа молодых людей делала фото для соцсетей, когда их заметили охранники. Нарушители брызнули в них из перцового баллончика и попытались сбежать. Большинству это удалось, поймали лишь шестерых. Остальные сейчас в розыске.
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