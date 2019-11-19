Руфер опубликовал видео массовой драки с охраной на крыше башни "Москвы Сити"

Молодые люди вызвали скорую помощь, поскольку, как пишет автор ролика, одному из парней пришлось зашивать разбитую губу.

Один из экстремалов, пробравшихся на крышу башни "Москвы Сити" на Пресненской набережной, опубликовал видео конфликта с охранниками.

На кадрах видно, как один из охранников ударяет парня и, очевидно, разбивает ему губу. Затем завязывается драка, переходящая в погоню.

Молодые люди выбежали из здания, однако охранники продолжили их преследовать.

Руферы вызвали скорую помощь, поскольку, как пишет автор ролика, одному из парней пришлось зашивать разбитую губу.

Автор ролика, он же — один из экстремалов, признал, что их действия были неправомерными, однако заявил, что в любом случае охранникам не стоило применять силу.

Группа молодых людей делала фото для соцсетей, когда их заметили охранники. Нарушители брызнули в них из перцового баллончика и попытались сбежать. Большинству это удалось, поймали лишь шестерых. Остальные сейчас в розыске.