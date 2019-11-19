Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

По словам экспертов, в сутки переправа сможет пропускать порядка 6,2 тысячи автомобилей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложение по проекту строительства моста через Лену в Якутии, возведение которого ранее было одобрено главой государства. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Да, поручено представить предложения, — приводит его слова РИА "Новости".

Ранее глава региона направил руководству России письмо, в котором отметил необходимость строительства моста через реку, который позволит улучшить положение жителей Якутии.

Позже стало известно, что проект строительства моста длиной 3,1 км с автомобильными подходами протяжённостью 10,9 км был поддержан президентом. Этому событию местные жители посвятили древний танец.

Как сообщили журналистам ТАСС в Научно-исследовательском и проектном институте территориального развития и транспортной инфраструктуры (НИПИ ТРТИ), в сутки переправа сможет пропускать 6,2 тысячи автомобилей.

Предполагается, что появление сооружения позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся речной, железнодорожный и авиационные федеральные маршруты. Оно также повысит привлекательность маршрута для грузоперевозок и, как следствие, приведёт к трёхкратному росту их объёма.

Глава Якутии объявил о готовности проекта строительства моста через Лену