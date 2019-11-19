В бактериологической лаборатории под Курганом произошёл пожар

В Курганской области произошёл пожар в бактериологической лаборатории в селе Шатрово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

— Горела кровля на площади 150 квадратных метров. Эвакуация не требовалась. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 23:12 по местному времени (21:12 по мск). В 01:00 (23:00 по мск) возгорание было ликвидировано.

Согласно данным из открытых источников, в Шатрово находится санитарно-эпидемиологическая станция.