В бактериологической лаборатории под Курганом произошёл пожар

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В Курганской области произошёл пожар в бактериологической лаборатории в селе Шатрово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Горела кровля на площади 150 квадратных метров. Эвакуация не требовалась. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

<p>Фото © <a href="http://45.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8475435/" target="_blank">Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Курганской области</a></p>

Пожар был локализован в 23:12 по местному времени (21:12 по мск). В 01:00 (23:00 по мск) возгорание было ликвидировано.

Согласно данным из открытых источников, в Шатрово находится санитарно-эпидемиологическая станция.

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