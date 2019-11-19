Собчак и Виторган обменялись тёплыми словами в день рождения сына

Актёр опубликовал видео с мальчиком, читающим стихотворение, и подписал ролик "3!! Спасибо, Ксюша! Всем счастья и танцы!!!".

Бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган обменялись благодарностями в Instagram по случаю дня рождения их общего сына Платона.

18 ноября Платону исполнилось три года. Виторган опубликовал видео с мальчиком, читающим стихотворение, и подписал ролик "3‼️ Спасибо, Ксюша! Всем счастья и танцы!!!".

Собчак поблагодарила бывшего супруга в ответ: "Тебе спасибо".

Подписчики Виторгана поразились тёплыми отношениями бывших супругов.

О расставании телеведущей Ксении Собчак и актёра Максима Виторгана стало известно в марте, а развелись супруги всего за месяц до её свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым.