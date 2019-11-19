Подделавшая резюме сотрудница Госдепа со скандалом уволилась с работы

При этом женщина отметила, что отступать от своего стремления служить на благо страны она не намерена.

Спустя едва неделю после того, как журналисты NBC нашли в резюме заместителя помощника госсекретаря США Мины Чанг вымышленные и слишком преувеличенные достижения, девушка нашла виноватых и со скандалом уволилась.

— Я была несправедливо оскорблена, не защищена моими начальниками и подверглась воздействию средств массовой информации с ненасытным желанием сплетен и скандалов, подлинных или иных, — написала девушка в прошении об отставке.

В этом же документе Чанг отметила, что считает "крайне важным" то обстоятельство, что её уход должен восприниматься как "протест" против описанных ею несправедливостей, а сама она не откажется от обязательства "служить стране".

Ранее Лайф сообщал, что Мина Чанг в резюме отметила свою должность руководителя крупной некоммерческой организации, которая спасла тысячи жизней, хотя на деле такая деятельность была не под силу состоящей из нескольких человек команде, да и бюджет не сходился с заявленным — менее $300 тысяч, что позже и доказали журналисты, найдя документацию.

State Dept. official Mina Chang has resigned. I read about it in Time Magazine’s cover story. pic.twitter.com/buKT7nqqvh — Chuck Groundhog (@only_si_chuck) November 19, 2019

На бумаге девушка входила в особую комиссию ООН, которая занималась вопросами беспилотников, а по факту лишь раз участвовала в дискуссии по этой теме. Также по документам она была выпускницей школы бизнеса при Гарвардском университете, хотя в реальности закончила только семинедельные курсы.

Этот список достаточно продолжительный, но самым любимым его пунктом телеканал NBC называет обложку американского журнала Time. Чтобы доказать её фейковость, хватит лишь наличия Интернета под рукой, но журналисты специально связались с редакцией, где им однозначно заявили, что обложка "не является подлинной".