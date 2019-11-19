Бабушка вернувшихся из Ирака детей россиян: Узнаем, наверное, по глазам

Женщина рассказала, что никогда не видела трёх из четырёх своих прилетевших внуков.

Родственники детей, которые прилетели спецрейсом из Багдада в Москву, встретили их в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, куда всех привезённых ребят отправили на медобследование, передаёт корреспондент РИА "Новости".

— Жду внуков: два мальчика, две девочки. Один потерян. Одного — да (видели. — Прим. Лайфа), остальных — нет. Бог даст — узнаем. Наверное, по глазам, — сказала журналистам Нажия Измайлова, прибывшая в столицу за внуками из Пензенской области.

Женщина рассказала, что знает о пяти внуках, выросших в Ираке. Четыре из них прибыли сегодняшним рейсом, а судьба пятого остаётся неизвестной. Её дочь переехала в Ирак в 27 лет с одним ребёнком, когда в стране ещё было "тихое, мирное время". Остальных трёх внуков женщина никогда не видела.

Нажия рассказала, что отдаст внуков в детский сад и в школу. Кроме того, у неё есть пять внуков в Пензе.

— Я надеюсь, что дети, внуки — всё равно друг друга поймём, поддержим... Всё для них готово: тёплый дом, тёплая постель, наша любовь, — сказала женщина.

По её словам, отец детей был родом из Ирака, а мама, её дочь, сейчас находится в тюрьме Багдада за незаконное пересечение границы. С дочерью они виделись последний раз больше года назад, тогда им удалось поговорить не более двух минут. С тех пор никаких сведений о дочери Нажия не получала.

Женщина надеется на возвращение своей дочери и других россиян из заключения в Ираке. Нужно, чтобы они смогли и дальше воспитывать своих детей, считает Нажия.

Напомним, вечером 18 ноября самолёт с 32 российскими детьми из Багдада прибыл в аэропорт Жуковский.