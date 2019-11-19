Американские астронавты не вошли в состав миссии на МКС

Последний раз полностью российский экипаж отправлялся на орбиту в 2000 году во время посещения станции "Мир".

Предстоящие в 2020 и 2021 году полёты кораблей "Союз" к МКС впервые за последние 19 лет обойдутся без американских астронавтов на борту. Во всяком случае, на данный момент в составе экипажа только трое россиян, следует из данных на сайте Центра подготовки космонавтов.

Ранее стало известно, что США планировали отказаться от покупки мест для астронавтов в российских ракетах "Союз" и решили перейти на собственные, однако позже глава NASA Джим Брайденстайн после визита в SpaceX направил в "Роскосмос" письмо с просьбой всё же поискать места для них.

В "Роскосмосе" в ответ заявили, что готовы попробовать найти такую возможность, если американские корабли не будут готовы к назначенному сроку. Если же никаких изменений в российской программе полётов не произойдёт, то осенью 2020 года на МКС отправится первый экипаж, состоящий только из россиян. Последний раз такое случалось в 2000 году во время посещения станции "Мир".