В США бывший бойфренд Бутиной признал вину в мошенничестве

В феврале этого года Эриксону предъявили обвинение в незаконном получении 2,3 миллиона долларов.

Политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который, как утверждают американские СМИ, был бойфрендом россиянки Марии Бутиной, признал вину в причастности к мошенническим действиям. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу федерального окружного суда штата Южная Дакота.

В феврале этого года Эриксону предъявили обвинение в незаконном получении 2,3 миллиона долларов. По данным следствия, мужчина занимался финансовыми махинациями с 1996 года. В прокуратуре Южной Дакоты считают, что Эриксон предлагал людям инвестировать средства в его бизнес, а на самом деле использовал деньги на личные нужды.

Обвиняемый признал свою вину по двум из 11 пунктов. Максимальное наказание по каждому из них составляет 20 лет лишения свободы, а размер штрафа может достигнуть 750 тысяч долларов.