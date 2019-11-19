Большинство россиян ищут скидки и пользуются программами лояльности

Самыми популярными среди потребителей оказались товары для дома, детей, техника, а также продукты и услуги в сфере красоты.

Большинство россиян ищут скидки и являются активными участниками программ лояльности розничных сетей. Об этом говорится в исследовании "Райффайзенбанка", результаты которого имеются в распоряжении РИА "Новости".

— 81% пользуется программами продуктовых магазинов, 53% — скидочными картами магазинов одежды и обуви, — указано в исследовании.

Кроме того, в пятёрку самых популярных категорий товаров и услуг, которые россияне покупают со скидками, вошли товары по дому и техника (31%), товары для детей (26%) и товары и услуги в категории "красота" (24%). В то же время лишь 9% опрошенных совсем не участвуют в программах лояльности.

По большей части россияне рационально приобретают товары, подчеркнула руководитель программы "Скидки для вас" Райффайзенбанка Анна Вигер. Если речь идёт о товарах повседневного спроса, то 41% опрошенных изучает основные параметры товара, а 39% принимают решение о покупке быстро, вероятно, ориентируясь на бренд, заметила эксперт.

— Анализируя транзакционное поведение, мы видим, что клиентам интересы не только крупные сети, но и нишевые сервисы и продукты, — добавила Вигер.

Когда речь идёт о покупке бытовой техники, большинство (81%) россиян тщательно изучает информацию о товаре. Ещё с большей ответственностью опрошенные подходят к оформлению финансовых продуктов — здесь всю возможную информацию изучают 93% респондентов. Продуманный выбор покупатели делают и в приобретении подарков — 73% заявили, что покупают их заранее.

Ранее учёные предложили признать психическим заболеванием зависимость от онлайн-покупок.