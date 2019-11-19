СМИ: Россияне смогут покупать себе "красивые" номера авто

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Утверждается, что данное нововведение создаст ограничения для участников теневого рынка.

Министерство экономического развития совместно с МВД РФ разработали концепцию, согласно которой граждане России смогут покупать "красивые" государственные регистрационные номера. Об этом сообщает "Коммерсант".

Кроме обычной процедуры, автовладельцы смогут заплатить пошлину и выбрать понравившийся номер.

Госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утверждённым ставкам госпошлин через портал госуслуг, — пишет издание.

Также отмечается, что регионы смогут для определённых серий устанавливать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Источник газеты утверждает, что нововведение ограничит деятельность теневого рынка.

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