СМИ: Россияне смогут покупать себе "красивые" номера авто

Министерство экономического развития совместно с МВД РФ разработали концепцию, согласно которой граждане России смогут покупать "красивые" государственные регистрационные номера. Об этом сообщает "Коммерсант".
Кроме обычной процедуры, автовладельцы смогут заплатить пошлину и выбрать понравившийся номер.
— Госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утверждённым ставкам госпошлин через портал госуслуг, — пишет издание.
Также отмечается, что регионы смогут для определённых серий устанавливать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Источник газеты утверждает, что нововведение ограничит деятельность теневого рынка.
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