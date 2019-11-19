Агент по кличке Лили нашёл 100 кг кокаина в аэропорту Мехико — видео

В настоящий момент весь груз передан полицейским для анализа и дальнейшего расследования.

Агент кинологической службы генеральной прокуратуры Мексики по кличке Лили обнаружила в международном аэропорту Мехико пять коробок с веществом, "напоминающим по характеристикам" кокаин, которое прибыло в страну из Перу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Было изъято пять картонных коробок, в каждой из которых содержалось по 20 мешков с веществом общей массой около 100 килограммов, — говорится в сообщении.

Сообщается, что коробки были доставлены на склад воздушной гавани логистическим оператором, в настоящий момент весь груз передан сотрудникам правоохранительных органов для анализа и проведения дальнейшего расследования.

Ранее Лайф сообщал, что на берег Франции выбросило более 700 килограммов кокаина.