Агент по кличке Лили нашёл 100 кг кокаина в аэропорту Мехико — видео

Elementos de la #FGR, con ayuda de binomios caninos, aseguraron en el @AICM_mx cajas de cartón que contenían sustancias con características propias de la cocaína, procedente de #Lima, #Perú. https://t.co/QmoUPPLXoj pic.twitter.com/7wZmBm3li5— FGR México (@FGRMexico) 18 ноября 2019 г.
Агент кинологической службы генеральной прокуратуры Мексики по кличке Лили обнаружила в международном аэропорту Мехико пять коробок с веществом, "напоминающим по характеристикам" кокаин, которое прибыло в страну из Перу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— Было изъято пять картонных коробок, в каждой из которых содержалось по 20 мешков с веществом общей массой около 100 килограммов, — говорится в сообщении.
Сообщается, что коробки были доставлены на склад воздушной гавани логистическим оператором, в настоящий момент весь груз передан сотрудникам правоохранительных органов для анализа и проведения дальнейшего расследования.
Ранее Лайф сообщал, что на берег Франции выбросило более 700 килограммов кокаина.
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