В Красноярске из офиса украли золото на 18 миллионов рублей

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что металл хранился в не приспособленном для этого месте.

В центре Красноярска из офиса украли 5,9 килограмма золота на 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что золото хранилось в не приспособленном для этого месте, без надлежащих условий безопасности и охраны.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства кражи, а также устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Ранее в Волгоградской области злоумышленники выкачали из трубы 20 тонн чёрного золота.