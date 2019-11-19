Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии

Продюсер также раскритиковал граждан России, покупающих недвижимость в балтийской республике.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистом Sputnik Латвия выразил недоумение по поводу того, что российские артисты всё ещё выступают в Латвии после "унизительных" запретов для их коллег на въезд на территорию этой страны.

Пригожин также раскритиковал россиян, покупающих недвижимость в балтийской республике.

— То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем. С каким рвением туда все лезут, будто там мёдом намазано, — отметил российский продюсер.

Напомним, в 2014 году ряду российских артистов запретили въезд в Латвию. В частности, под санкции попали Валерия и Олег Газманов.