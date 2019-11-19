В Приамурье после трагедии в колледже проверят студентов, владеющих оружием

Также власти Амурской области сообщили, что планируют передать охрану колледжей и вузов сотрудникам Росгвардии вместо ЧОПов.

Студентов Амурской области, владеющих оружием, проверят после произошедшей в благовещенском колледже трагедии. Об этом говорится в заявлении правительства региона.

— Полицией совместно с Росгвардией прорабатывается комплекс профилактических мер по проверке владельцев оружия именно из числа учащихся заведений среднего и высшего образования, — говорится в сообщении.

Также власти Амурской области сообщили, что планируют передать охрану колледжей и вузов сотрудникам Росгвардии вместо ЧОПов. Кроме того, в правительстве рассказали о планах по усовершенствованию систем безопасности в учебных заведениях. Так, губернатор области Василий Орлов поручил внедрить систему тьюторства.

— Кураторы будут работать с коллективом, учениками старших классов, колледжей, родителями, выявлять риски и работать над профилактикой и предупреждением ситуаций, которые могут привести к трагедии, — сообщили в правительстве.

При этом тьюторы будут находиться за рамками системы образовательных учреждений.

Напомним, 14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла стрельба, которую устроил студент. В результате трагедии погибло два человека, включая самого стрелка. Впоследствии было предъявлено обвинение гендиректору местного ЧОПа, который занимался охраной объекта.