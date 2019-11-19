Плюсовая погода уходит из Москвы

В Подмосковье сегодня ожидается от 0 до +5 °С, а ночью возможны заморозки до −4 °С.

Во вторник, 19 ноября, в Москве ожидается ещё плюсовая температура, затем столбики термометров пойдут вниз. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днём в Москве воздух прогреется до +3...+5 °С, однако ночью столбики термометров опустятся до −1 градуса. В Подмосковье в этот день ожидается 0...+5 °С, а ночью возможны заморозки до −4 °С.

Ветер юго-восточный с переходом на восточный со скоростью 5−10 м/с, ночью может быть усиление с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и к концу дня составит 762 мм рт. ст.

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