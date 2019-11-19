В Раменском задержали женщину по подозрению в сбыте 800 граммов героина

Одну из "закладок" с запрещённым веществом задержанная сделала в урне для мусора.

Полицейские из подмосковного Раменского задержали 30-летнюю гостью столицы из Средней Азии, которая подозревается в продаже наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

— Злоумышленница пояснила, что сделала закладку с наркотиком в урне для мусора <...> в результате осмотра места происшествия в контейнере был обнаружен и изъят 151 свёрток с порошкообразным веществом светлого цвета, — говорится в сообщении.

По месту временного проживания женщины правоохранители нашли ещё 151 свёрток с аналогичным содержимым, которое по результатам экспертизы оказалось героином. Всего было изъято 270 свёртков, в которых обнаружено около 800 граммов.

Решением суда подозреваемая была заключена под стражу, против неё возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт запрещённых веществ, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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