Омского бизнесмена обвинили в краже телефона у инвалида

Полицейские города Омска проводят проверку в отношении директора местной фирмы, который, по сообщению заявителя, похитил мобильный телефон из машины пенсионера по инвалидности. Об этом сообщает портал Om1.ru.

Как отмечают журналисты, 42-летний потерпевший накануне обратился к стражам порядка и рассказал, что ещё в августе из его LADA Priora пропал мобильный телефон, сумма ущерба составила 8500 рублей. Гаджет был поставлен на разыскной учёт, а вскоре была установлена причастность к краже 51-летнего, ранее не судимого директора местного ООО "Эверест".

По результатам полицейской проверки будет принято процессуальное решение, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным журналистов, в прошлом на мужчину уже подавали судебные иски с требованиями возместить более 13 миллионов рублей.

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