Квартиру покойного солиста "Иванушек" могут продать вместе с его невестой

Наследник собственности скончавшегося более двух лет назад солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева готов к продаже доставшейся ему квартиры вместе с гражданской супругой певца Александрой Куцевол, которая до сих пор там проживает. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказала адвокат Романа Радова Екатерина Рубашкина.
— Законных оснований оставаться в этой квартире у неё попросту нет. Возможно, это жильё придётся продать. По закону мы можем это сделать хоть сейчас, даже несмотря на то, что Александра занимает жилплощадь, — пояснила юрист.
Она добавила, что Куцевол в любом случае придётся покинуть жильё.
Сам наследник рассказал журналистам, что пытался решить вопрос с гражданской супругой Яковлева другим способом (он знал, что своего жилья у неё так и не появилось) — предлагал отдать ей свою квартиру, но в другом месте.
— Однако она отказалась — ей нужна недвижимость именно на Дербеневской набережной, — сказал Радов.
Документы о праве собственности и соответствующие судебные документы уже находятся на руках собственников, однако они пока не вступили в силу.
— Ждём апелляции от Куцевол, — заключила Екатерина Рубашкина.
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