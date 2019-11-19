Квартиру покойного солиста "Иванушек" могут продать вместе с его невестой

Юристы Романа Радова отмечают, что Александре Куцевол, которая называет себя вдовой Яковлева, придётся покинуть недвижимость на Дербеневской набережной.

Наследник собственности скончавшегося более двух лет назад солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева готов к продаже доставшейся ему квартиры вместе с гражданской супругой певца Александрой Куцевол, которая до сих пор там проживает. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказала адвокат Романа Радова Екатерина Рубашкина.

— Законных оснований оставаться в этой квартире у неё попросту нет. Возможно, это жильё придётся продать. По закону мы можем это сделать хоть сейчас, даже несмотря на то, что Александра занимает жилплощадь, — пояснила юрист.

Она добавила, что Куцевол в любом случае придётся покинуть жильё.

Сам наследник рассказал журналистам, что пытался решить вопрос с гражданской супругой Яковлева другим способом (он знал, что своего жилья у неё так и не появилось) — предлагал отдать ей свою квартиру, но в другом месте.

— Однако она отказалась — ей нужна недвижимость именно на Дербеневской набережной, — сказал Радов.

Документы о праве собственности и соответствующие судебные документы уже находятся на руках собственников, однако они пока не вступили в силу.

— Ждём апелляции от Куцевол, — заключила Екатерина Рубашкина.

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