Возлюбленный исчезнувшей после свидания девушки признался в её убийстве

31-летний Никита нанёс Галине несколько ударов куском арматуры, а после засыпал тело мусором и уехал на её машине.

Следователи раскрыли страшную загадку бесследного исчезновения 29-летней Галины Миненко из Красноярска после свидания с возлюбленным. Последний сознался в убийстве девушки и рассказал подробности расправы.

Галина 15 ноября уехала в село Арейское на встречу с 31-летним Никитой Ж. и пропала. Возлюбленный девушки сразу оказался под подозрением. И не зря. Несколько дней он отрекался от преступления, однако записи с камер видеонаблюдения и другие улики против него сыграли решающую роль. 18 ноября он был задержан и написал явку с повинной. Никита рассказал, что Галина забрала его на машине в Арейском и они вместе поехали в Красноярск.

— По пути следования в районе одной из заброшенных воинских частей в ходе ссоры, возникшей на фоне личных неприязненных отношений, мужчина нанёс девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после чего засыпал тело мусором. На автомобиле потерпевшей он доехал до Красноярска и бросил его на одной из улиц в Октябрьском районе краевого центра, — сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Никита также указал на место, где спрятал тело и автомобиль убитой. Следователи намерены просить суд об аресте подозреваемого.