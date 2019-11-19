Приставам предложили раскрыть кредитную историю россиян

Также взыскатели могут получить возможность запрашивать информацию о звонках коллекторов-нарушителей у операторов связи.

Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России подготовили поправки в закон о деятельности приставов и предложили наделить их рядом новых возможностей. Как сообщает РИА "Новости", согласно поправкам, приставы могут получить право запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян. Всё это необходимо, по мнению ведомства, для проверки сведений о нарушениях коллекторов при работе с должниками.

— Предлагается внести в закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" изменения, предусматривающие наделение должностных лиц ФССП России полномочиями по истребованию информации и документов, необходимых для проверки сведений о фактах нарушения требований указанного закона, — сообщили в пресс-службе Минюста России.

Как уточнили в ведомстве, поправки одновременно планируется внести в федеральные законы "О связи", "О кредитных историях", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В частности, поправка в законе "О связи" обяжет операторов связи предоставлять ФССП информации о звонках коллекторов-нарушителей.

Как сообщал Лайф, ранее ФССП и Минюст предложили дать 30 дней на возврат просроченного долга без суда.