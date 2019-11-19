Экс-министр указала, в чём Зеленский хуже Порошенко

В частности, при бывшем лидере было больше свободы прессы: телеканал "112" лишился лицензии только при его преемнике.

Президент Украины Владимир Зеленский по целому ряду направлений оказался хуже своего предшественника Петра Порошенко. О минусах деятельности главы государства и его правительства заявила бывший министр юстиции Незалежной, соратница Виктора Януковича Елена Лукаш.

— При Порошенко не забирали лицензию у 112-го канала, а при Зеленском забрали. При [экс-премьере Владимире] Гройсмане установили постановление о максимальном росте тарифов, а при Зеленском отменили. При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырёх тысяч, — заявила она в эфире телеканала NewsOne, существование которого на Украине тоже находится под угрозой.

По оценке Лукаш, между Зеленским и Порошенко есть и сходство. К примеру, сформированное новым лидером Незалежной правительство на 90% состоит из тех же лиц, что и при пятом президенте. Экс-министр назвала членов нового кабмина "сомнительными, подозрительными и иногда шокирующими".

Лукаш обратила также внимание на то, что главные проблемы Украины не были решены: во внутренней политике остался дискурс войны, журналистов по-прежнему делят на "правильных" и "неправильных", активно навешиваются ярлыки: герой революции — антигерой, свой — чужой и так далее.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович обвинил партию Зеленского в "продаже Украины на глазах у всех".