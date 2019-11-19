Российские военные корабли проводят учения в Чёрном море

Россия проводит учения в Чёрном море. В маневрах задействованы авиация и более десяти кораблей Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ.

— Более 10 кораблей Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб, — сообщили в пресс-службе.

В маневрах задействованы истребители Су-30СМ, а также фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочёк", большой десантный корабль "Азов", тральщики "Турбинист", "Ковровец" и суда вспомогательного флота.

В задачи участников учений входит: ведение морского боя, поиск и уничтожение подлодки, обнаружение и нанесение удара по командному пункту на берегу и отражение атаки средств воздушного нападения "противника".