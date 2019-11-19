Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией

Примечательно, что в обоих вариантах возможного развития событий агрессором выступает Вашингтон.

США видят в России наиболее опасного противника и в конечном счёте предпримут попытку подчинить страну и захватить её территорию. С этим утверждением выступил польский еженедельник Myśl Polska. Он описал два сценария потенциального вооружённого конфликта между Америкой и РФ.

В обоих вариантах инициатором войны выступает Вашингтон. Согласно первому сценарию, США подвергнут российскую территорию массированной атаке с применением всех видов оружия, в том числе ядерного. Эта схема, по мнению польских аналитиков, скрывает в себе опасность для Америки. Издание отмечает, что Россия, скорее всего, сохранит возможность "нанести столь же разрушительный ответный удар".

Второй сценарий представляет собой более сложную многоходовую комбинацию. Первым шагом США в данном случае может стать экономическая изоляция России, а конечной целью — смена политического руководства.

При этом автор статьи напомнил о "мастерских шахматных ходах", которые РФ предпринимала в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Так, Москва добилась успеха в Сирии, наладила отношения с Турцией и Израилем, в то время как Вашингтон "потерпел унизительное поражение на Ближнем Востоке".

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