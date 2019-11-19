Опрос показал, как россияне относятся к идее отказаться от пластика

Больше половины опрошенных заявили, что сильно обеспокоены проблемой загрязнения природы.

Специалисты "Левада-центра" провели соцопрос и выяснили, что 86% россиян обеспокоены проблемой загрязнения пластиком окружающей среды. Об этом сообщает российское отделение Greenpeace.

При этом большинство опрошенных считают, что магазины и производители используют слишком много пластика для упаковки товаров.

Согласно результатам опроса, 84% жителей России выступают за запрет использования пластика на законодательном уровне. Из них 55% заявили, что проблема пластика заботит их очень сильно.

Напомним, Greenpeace в этом месяце предложил ввести запрет на использование одноразового пластика в России. Речь идёт в том числе о ватных палочках и влажных салфетках.