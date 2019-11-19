В Челябинске нашли пропавшего британца Роберта Паттисона

Мужчина абсолютно не говорит на русском языке и совсем не ориентируется в городе.

В Челябинске нашли 40-летнего гражданина Великобритании Роберта Паттисона, который пропал ночью 18 ноября. Об этом сообщили Лайфу волонтёры поискового отряда "Легион-спас". Где мужчина находился больше суток, не уточняется.

— Роберт Паттисон пропал после ссоры с супругой 18 ноября, они повздорили, и он ушёл из дома. К нам информация поступила не от самой супруги, а от полиции, — рассказала координатор поискового отряда "Легион-спас" Татьяна Гроза.

Паттисон ушёл без денег, с собой у него был только чёрный туристический чемодан. Пока не известно, являются ли супруги местными жителями. Но мужчина абсолютно не говорит по-русски и не ориентируется в городе.

Отметим, что мужчина — почти полный тёзка британского актёра, который известен в том числе по роли вампира в "Сумерках". Недавно актриса Кристен Стюарт рассказала, почему с ним рассталась.