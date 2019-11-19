В Челябинске нашли пропавшего британца Роберта Паттисона

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Фото © Поисковый отряд "Легион-спас"

Мужчина абсолютно не говорит на русском языке и совсем не ориентируется в городе.

<p>Роберт Паттисон. Фото © VK / <a href="https://vk.com/poisk_vzroslyh74?z=photo-35512186_457240879%2Falbum-35512186_00%2Frev" target="_blank">&#34;Легион-спас&#34;</a></p>

В Челябинске нашли 40-летнего гражданина Великобритании Роберта Паттисона, который пропал ночью 18 ноября. Об этом сообщили Лайфу волонтёры поискового отряда "Легион-спас". Где мужчина находился больше суток, не уточняется.

Роберт Паттисон пропал после ссоры с супругой 18 ноября, они повздорили, и он ушёл из дома. К нам информация поступила не от самой супруги, а от полиции, — рассказала координатор поискового отряда "Легион-спас" Татьяна Гроза.

Паттисон ушёл без денег, с собой у него был только чёрный туристический чемодан. Пока не известно, являются ли супруги местными жителями. Но мужчина абсолютно не говорит по-русски и не ориентируется в городе.

Отметим, что мужчина — почти полный тёзка британского актёра, который известен в том числе по роли вампира в "Сумерках". Недавно актриса Кристен Стюарт рассказала, почему с ним рассталась.

Автор:
СВ
Сусанна Витвинская
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