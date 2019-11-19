Valve анонсировала новую Half-Life, которую ждали больше 12 лет

Valve анонсировала новую полноценную часть игры Half-Life. Это большое событие, так как последняя сюжетная часть культового сериала вышла 10 октября 2007 г. Впрочем, далеко не все остались довольны новостью.

И их можно понять. Во-первых, новая серия игры Half-Life выйдет исключительно на PC и будет работать только с набором виртуальной реальности — Steam VR. Это автоматически становится непреодолимым барьером для многих геймеров. Steam VR — не только дорогое приложение к мощному компьютеру, но и громоздкое. Выделить под игру целую комнату, где поместятся детекторы движений и можно передвигаться в VR-шлеме безопасно, готов далеко не каждый.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019

Во-вторых, новая серия Half-Life является не долгожданным продолжением, а приквелом. Во всяком случае, именно на этом настаивают источники Ars Technica, близкие к Valve. Игра носит подзаголовок Alyx и, вероятно, посвящена одноимённой спутнице Гордона Фримена.

Причина разочарования в данном случае заключается не в том, что приквел — заведомо плохой вариант. Нет. Дело в том, что Half-Life 2: Episode Two справедливо считается игрой с одним из самых мощных в истории сюжетных клиффхэнгеров.

Дату релиза и другие подробности Valve, вероятно, озвучит 21 ноября в 21:00 по московскому времени. Во всяком случае, полноценную презентацию Half-Life: Alyx разработчики пообещали провести именно в этот день и час.