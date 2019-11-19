В Подмосковье студенты МГИМО избили первокурсника

В городе Одинцово старшекурсники МГИМО избили студента первого курса Егора Кузнецова, сообщает Mash. Инцидент произошёл в здании подмосковного филиала института.
Первокурсник получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы лица.
Медики сообщили о пострадавшем в правоохранительные органы, однако полицейским студент сказал, что не будет писать заявление, потому что боится за свою жизнь.
А в Махачкале несколько дней назад студенты устроили массовую драку с поножовщиной во дворе колледжа.
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