В Подмосковье студенты МГИМО избили первокурсника

Будущие дипломаты и журналисты-международники нанесли парню черепно-мозговую травму и ушибы лица.

В городе Одинцово старшекурсники МГИМО избили студента первого курса Егора Кузнецова, сообщает Mash. Инцидент произошёл в здании подмосковного филиала института.

Первокурсник получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы лица.

Медики сообщили о пострадавшем в правоохранительные органы, однако полицейским студент сказал, что не будет писать заявление, потому что боится за свою жизнь.

А в Махачкале несколько дней назад студенты устроили массовую драку с поножовщиной во дворе колледжа.