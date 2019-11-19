В Сибири опытный зэк через 3,5 часа после освобождения опять попал за решётку

Мужчина был задержан сотрудниками полиции по подозрению в нападении на 11-летнего ребёнка и ограблении.

Всего лишь три с половиной часа потребовалось 35-летнему уроженцу города Усолье-Сибирское после своего освобождения из тюрьмы, чтобы снова оказаться за решеткой. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, после освобождения из исправительной колонии мужчина решил прогуляться по городу Вихоревке. Около местного Дома культуры он увидел 11-летнего школьника со смартфоном и решил отнять гаджет.

— Решив завладеть имуществом, мужчина применил к ребёнку физическую силу, выхватил телефон и скрылся с места преступления. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на свободе он пробыл 3,5 часа, — отметили следователи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении несовершеннолетнего". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал Лайф, ранее в Хакасии задержали банду разбойников, ограбивших женщину на полтора миллиона.