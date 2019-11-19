Владелицу ювелирной фирмы заподозрили в присвоении украшений на 63 млн

Женщина при этом утверждает, что передала драгоценности другим лицам для продажи.

В Москве учредителя ювелирной компании проверяют на причастность к присвоению партии драгоценностей. В полицию обратился генеральный директор компании, которая занимается торговлей драгоценностями. Его фирма заключила договор с индивидуальным предпринимателем для розничной торговли дизайнерскими украшениями премиум-класса бренда Maxim Demidov. Доступ к ювелирным изделиям также имела 45-летняя учредитель компании.

— Организация в текущем году планировала открыть новый магазин на ул. Большая Якиманка, и продавец действующей торговой точки передала учредителю 58 украшений на сумму около 62 миллионов рублей для их перемещения в новый магазин, — передаёт АГН "Москва" сообщение источника в правоохранительных органах.

В магазин ювелирные изделия так и не поступили. При этом учредитель фирмы заявила, что передала вверенные ей украшения другим лицам для продажи. Генеральный директор компании уверен, что женщина просто присвоила товар себе. Оперативники проводят проверку по данному факту.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье задержан похититель украшений на семь миллионов рублей.