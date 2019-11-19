Мать объяснила, почему бросила 8 детей в квартире с пьяной бабушкой

Женщина заявила, что не справляется с воспитанием "в связи с трудной жизненной ситуацией".

Жительница Москвы, которая оставила восьмерых детей на 63-летнюю бабушку и ушла на несколько дней, попросила поместить пять своих сыновей и трёх дочерей в приют. По словам источника Лайфа, Ольга вернулась домой прямо во время визита следователей.

Мать рассказала, что трое суток находилась на заработках, но пояснить, на каких именно, отказалась. Ольга также написала заявление с просьбой отправить детей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, поскольку она не справляется с воспитанием "в связи с трудной жизненной ситуацией".

Выяснилось, что семья уже год состоит на контроле в органах опеки и попечительства. Живут в однокомнатной квартире. Отца в семье нет. Мать с 2011 года в декретном отпуске, получает пособия.

Как ранее писал Лайф, мать ушла утром 15 ноября и вернулась только вечером 18 числа. Её восемь детей в возрасте от полугода до восьми лет находились в квартире с пьяной бабушкой. При этом пятеро мальчиков и три девочки впоследствии были доставлены в детскую больницу с ОРВИ.