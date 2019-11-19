Игорь Верник — Лайфу: Возможно, где-то на Марсе меня и госпитализировали

Так актёр отреагировал на информацию СМИ, которые отправили его в больницу с острым панкреатитом.

Известный российский актёр Игорь Верник с иронией отнёсся к сообщениям СМИ о своей госпитализации. Как артист пояснил Лайфу, он благодарен изданиям, что столь внимательно следят за его здоровьем.

— Мне иногда кажется, что я сижу у иллюминатора и смотрю на это всё. Возможно, где-то на Марсе меня и госпитализировали. Я не знаю, почему все так активно об этом пишут. Я, конечно, благодарен вашим коллегам из СМИ за то, что они так внимательно следят за моим здоровьем. Сам я довольно безалаберно к нему отношусь, — пояснил Верник Лайфу.

Он добавил, что вчера он отыграл в спектакле в театре, а на завтра намечены съёмки.

Агент Верника Табриз Шахиди также добавил, что сейчас актёр находится дома, а сообщения о госпитализации назвал ерундой.

Ранее появилась информация, что Верник госпитализирован с острым панкреатитом.