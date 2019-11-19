Места в новых плацкартных вагонах расположат "ёлочкой"

Есть ещё два новых варианта с расположением мест. Комфорт пассажиров все они повышают.

Крупнейший в России производитель вагонов "Трансмашхолдинг" разработал три варианта плацкартных вагонов нового поколения. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора ТМХ Александр Лошманов в рамках выставки "Транспортная неделя".

Первая концепция представляет собой вагон с индивидуальными шторками и местами для багажа.

— Есть ещё две концепции с продольными полками, когда все полки вдоль. Количество мест приблизительно такое же. Они в шахматном порядке расположены. У каждого индивидуальное место. По длине спальное место длиннее, — рассказал журналистам Лошманов.

Третий вариант расположения полок — "ёлочкой". Такое решение, по словам Лошманова, позволило увеличить спальное место и создать персональное пространство для пассажиров.

Как рассказал заместитель гендиректора, вагоны с продольными полками "Трансмашхолдинг" планирует поставить в первом полугодии 2020 года. "Ёлочка" же встанет на рельсы во втором полугодии.

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