В Москве найден мёртвым чемпион СССР по теннису

Трёхкратный чемпион СССР по теннису Вячеслав Егоров найден мёртвым в квартире на улице Живописной в Москве. По данным МК, тело погибшего спортсмена нашла его дочь и вызвала полицию.
Останки доставили в морг Царицыно. Согласно заключению судмедэкспертов, смерть Егорова наступила с 13 по 16 ноября. По словам собеседника издания, тело уже начало разлагаться.
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