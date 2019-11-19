В Москве найден мёртвым чемпион СССР по теннису

Криминалисты установили, что смерть 81-летнего Вячеслава Егорова наступила с 13 по 16 ноября.

Трёхкратный чемпион СССР по теннису Вячеслав Егоров найден мёртвым в квартире на улице Живописной в Москве. По данным МК, тело погибшего спортсмена нашла его дочь и вызвала полицию.

Останки доставили в морг Царицыно. Согласно заключению судмедэкспертов, смерть Егорова наступила с 13 по 16 ноября. По словам собеседника издания, тело уже начало разлагаться.

Ранее стало известно о смерти 43-летнего олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Дмитрия Василенко.