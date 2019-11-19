Михаил Боярский объявил об уходе со сцены: "Пыжиться не собираюсь"

Главный мушкетёр страны заявил, что в свои 69 лет не намерен так же молодиться и "ходить петухом".

Народный артист России Михаил Боярский собирается уйти со сцены и посвящать больше времени общению с внуками. Он объявил о намерении отправиться на пенсию в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

— Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь. Сейчас меня поддерживают в основном медсёстры, и довольно удачно, — сказал народный любимец.

Д’Артаньян иронично заметил, что у России много достояний и он себя к таковым не относит. На пенсии он собирается уделять больше времени внукам, на которых может "смотреть часами, особенно когда они спят".

Главный мушкетёр страны также признался в раздражении из-за предстоящего 70-летия. Артист 26 декабря будет праздновать свой юбилей, но уже хочет, чтобы "это идиотское число закончилось" и он "спокойно мог жить" дальше.

К слову, у Д’Артаньяна два внука и две внучки. Старшая из них — 20-летняя Екатерина Боярская — успела превратиться в настоящую роковую леди.