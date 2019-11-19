Названы лучшие работодатели России по версии Forbes

В топ-3 вошли "Норильский никель", "Полюс" и "Газпромбанк". Там самые лучшие зарплаты, условия труда и соцпакет.

Издание Forbes впервые составило список лучших работодателей России. Математическая модель этого рейтинга базируется на исследовании корпоративной жизни крупнейших российских компаний и результатах опроса населения, проведённого порталом Superjob.

Оказалось, что при выборе работодателей россияне ориентируются в основном на высокий уровень заработной платы, расширенный социальный пакет, комфортные условия труда и возможности для обучения и переобучения — эти характеристики получили наибольший вес при подсчётах и обеспечили "Норильскому никелю" первое место в престижном рейтинге.

Серебро досталось золотодобывающей компании "Полюс", которая получила такую оценку за счёт высоких зарплат и полного социального пакета. А замкнул тройку лидеров "Газпромбанк" — один из крупнейших коммерческих банков России.

На четвёртом месте оказалась крупнейшая российская IT-компания "Яндекс", ставшая лидером по условиям труда, а на пятом — ещё одна крупная горнорудная компания — Polymetal. Шестым в рейтинге лучших работодателей стал ВТБ, на седьмой строчке расположилась алмазодобывающая компания "Алроса". Восьмая строчка — у Сбербанка, девятая — у "Газпрома", а замкнул топ-10 "Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей газа в нашей стране.

Ранее россияне назвали самые интересные профессии. И почти треть респондентов сошлись во мнении, что самой привлекательной в этом плане является сфера дизайна.