Сериал "Властелин колец" продлили на второй сезон

На этот раз сюжет картины будет разворачиваться во времена Второй эпохи Средиземья.

Студия Amazon уже продлила на второй сезон сериал "Властелин колец", премьера которого запланирована на 2021 год. При этом съёмки первого сезона шоу ещё не начались, а актёрский состав ещё полностью не определён.

Как стало известно порталу Deadline, после съёмок двух первых эпизодов сериал уйдёт на перерыв на четыре-пять месяцев. За это время создатели оценят качество отснятых серий, а сценаристы займутся вторым сезоном.

Ранее стало известно, что сюжет будущего сериала будет разворачиваться во времена Второй эпохи Средиземья. В шоу покажут события, предшествовавшие тому, что происходило в "Хоббите" и трилогии Питера Джексона "Властелин колец".