Прямая трансляция: Туроператоры — о том, куда поехать в новогодние каникулы

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Приближаются новогодние каникулы — 2020. Куда поехать отдохнуть? О самых выгодных и интересных направлениях рассказывает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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