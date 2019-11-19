Россиянам рассказали, как определять качество вина по цвету

Специалисты отдельно напомнили, что покупать алкоголь в ночное время опасно, и посоветовали не рисковать.

Качество вина даже в домашних условиях можно определить в том числе по его цвету и осадку в бутылке. Об этом рассказали в "Роскачестве". Так, если вино имеет цвет лука, варёной свёклы или цветной капусты, значит, скорее всего, технология производства была нарушена.

Хорошее белое сухое вино должно иметь светло-соломенный или бледно-золотистый оттенок. Если же вино похоже на осветлённый яблочный сок, то это может говорить об окислении.

— Красное вино может обладать очень широкой гаммой оттенков: от бледного гранатового до насыщенного рубиново-вишнёвого и даже непрозрачно-красного с фиолетовым оттенком, — пояснили эксперты.

Специалисты также посоветовали не рисковать и не покупать вино в Интернете, а также в запрещённое для продажи алкоголя время.

Ранее Лайф рассказывал, что российские учёные создали прибор для определения поддельного вина.